Milan | Gasperini ringrazia Pioli | ho sfruttato il suo lavoro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroparlando di De Ketelaere ha detto di aver sfruttare ildele di7 goal e 7 assist in 25 presenze stagionali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League: Charles De Ketelaere all’Atalanta sembra un altro giocatore. Alil trequartista belga non è mai riuscito a convincere, autore di una serie di prestazioni da dimenticare. Ora sotto la guida di, invece, il classe 2001 fa finalmente la differenza. Nella partita contro l’Udinese De Ketelaere non ha trovato la via del goal ma ha fornito entrambi gli assist per le reti dei nerazzurri. Ancora titolare, ancora decisivo. Parlando di lui nel post partita ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroha ...