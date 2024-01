Milan | ecco quando tornano Thiaw | Tomori e Kalulu

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilsta affrontando un’emergenza in difesa difficile da gestione ma Pioli potrebbe ritrovare uno tra… La difesa delè messa a dura prova dai tanti infortuni, ma qualcuno potrebbe recuperare in vista del mese di febbraio. Stiamo parlando di Malick, il tedesco classe 2001 dovrebbe rientrare per trio nel trio di infortunati che oltre a lui è composto da Fikayoe Pierre. Infatti il mese di febbraio dovrebbe essere quello del ritorno di, mentre perpotrebbe volerci anche marzo. Quindi per il tecnico del Diavolo Stefano Pioli potrebbe esserci la proverbiale luce fuori dal tunnel per quel che riguarda l’emergenza difesa. Gradito ...