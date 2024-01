Milan | difesa horror | i numeri che inquietano Pioli e i tifosi rossoneri

ecco , di seguito, il focus di 'ac Milan .com' sul Milan Under 18. La chiave del successo per i giovani rossoneri è la difesa (pianetamilan)

Il primo pareggio casalingo del campionato rossonero, arrivato dopo 8 mesi, ha portato con sé non solo amarezza e delusione per i due calci di ... (sport.quotidiano)

Il Milan in questi ultimi giorni di Calciomercato potrebbe decidere ...trasferito in territorio elvetico a caccia di minutaggio ed esperienza. Per rinforzare la difesa la società rossonera starebbe ...Il Milan - lo dicono i fatti e i numeri - avrebbe bisogno di un colpo importante almeno in difesa, alla luce delle assenze di Thiaw, Tomori e Kalulu. Il solo Gabbia non può bastare. E invece pare ...Il Milan è interessato a Merih Demiral, difensore dell'Al Ahli: chi è l'ex centrale dell'Atalanta che piace ai rossoneri ...