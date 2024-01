Milan | Di Stefano | “Vi spiego cosa ha fatto arrabbiare Pioli”

Milan , il terzo posto sembra al sicuro.Ora Pioli proverà a raggiungere il nuovo obiettivo: arrivare in fondo all’Europa League… Il Milan sta ... (dailymilan)

"Ancora? Ancora?". Nervi tesissimi al Milan : Stefano Pioli sbrocca in diretta tv

Altro passo falso per il Milan di Stefano Pioli, che pareggia a San Siro contro il Bologna in una partita maledetta e piena di rimpianti, in ... (liberoquotidiano)