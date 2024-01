Milan-Bologna | Fenucci | “Ho parlato con Massa | lui ha ritenuto di essere nel giusto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In occasione della commemorazione di Arpad Weisz allo stadio Dall’Ara, l’amministratore delegato delClaudioè tornato sugli episodi arbitrali della partita contro il: “Intanto fatemi dire in questa sede che la forza di comunicazione dello sport credo vada utilizzata per finalità sociali, per tutti quelli che sono i progetti di inclusione, di tolleranza zero: quello che è successo ieri, in accordo col, allo stadio San Siro è stato un episodio molto bello, con la gente che ha acceso tutte le luci per dire no ad ogni forma di razzismo“. Poi: “Abbiamo fatto una bellissima prestazione, siamo molto contenti. Le prossime partite ci aiuteranno a riprovare a inseguire questo grandissimo sogno di un risultato finale importante. Quel rigore e l’espulsione di Thiago? L’allenatore può incidere su ciò ...