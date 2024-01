Migranti | accordo Italia-Albania Corte Tirana | “Conforme a Costituzione”

Per i media di Tirana la decisione è stata presa: la Corte costituzionale albanese ha dato il via libera all’accordo sui migranti firmato dal primo ... (ilfattoquotidiano)

Il provvedimento riguarda i migranti che vengono presi a bordo dalle autorità competenti in alto mare e diretti in Italia. I centri, che saranno gestiti dall’Italia, sono previsti nel porto di Shengji ...L’accordo tra Italia e Albania, firmato a Roma il 6 novembre scorso da Giorgia Meloni e Edi Rama “è conforme alla Costituzione”. Lo ha deciso la Corte costituzionale di Tirana, dopo che il mese scorso ...Il 28enne infatti - come purtroppo accade a tanti migranti prima di tentare un viaggio della speranza - aveva ingoiato un rotolo di banconote per un totale di 1.500 euro mentre cercava di entrare in ...