Migrante ha 1 500 euro nello stomaco | «Aveva ingoiato rotolo di banconote» Operato per recuperarli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una vicenda che ha dell'incredibile.1.500ma stava bene e non accusava alcun problema gastrointestinale. E se non fosse andato volontariamente a far rimuovere il...

Aveva 1.500 euro nello stomaco ma stava bene e non accusava alcun problema gastrointestinale. E se non fosse andato volontariamente a far rimuovere il 'tesoretto', chissà quanto altro tempo lo avrebbe ...Una vicenda che ha dell'incredibile. Aveva 1.500 euro nello stomaco ma stava bene e non accusava alcun problema gastrointestinale. E se non fosse andato volontariamente a far rimuovere ...