“Mi chiedevo se sarei mai uscito” | Alessandro Baricco parla della malattia e di paura e desiderio

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 66 anni, scrittore di Abel, Novecento e Omero, Iliade, è stato ospite a Che Tempo che Fa, dove ha raccontatoe del suo percorso a Fabio Fazio.ha rivelato pubblicamente 2 anni fa, all’inizio del 2022, di essere affetto dalla leucemia mielomonocitica cronica, una gravedel sangue che lo ha costretto questa estate a due trapianti di midollo osseo. Lo scrittore ha dichiarato a Fabio Fazio che ora sta bene. “Sto bene altrimenti nonqui. Ho passato l’estate all’ospedale san Raffaele, non so, tu dov’eri?”, ha scherzatoinsieme al presentatore. Nonostante adesso lo scrittore si senta bene, ha ammesso che il percorso è stato in salita. “Lasci giù dei bei pezzi di te e ...

C’era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo potesse andare in difficoltà perché è più basso di lui, provavo questa palla tagliata forte sul primo palo. E’ andata bene e sono contento». COSA MI ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell ...Ad ogni Utente, prima di procedere alla registrazione, RCS MediaGroup S.p.A. chiede di accettare le ...Il CEO di Spotify si chiede inoltre come potrà uno sviluppatore corrispondere ...Il CEO di Spotify ritiene che il piano di Apple sia in realtà un modo per costringere gli sviluppatori a restare nello ...