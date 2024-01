Metsola | Enrico Mattei comprese che le nazioni lavorano meglio insieme | non l’una contro l’altra

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel settore dell’energia, l’Africa “è un continente senza rivali. L’Europa ha un problema di approvvigionamento energetico, mentre l’Africa ha il potenziale per essere un fornitore massiccio di energia rinnovabile e verde. Vale anche per le materie prime e le terre rare. Possiamo crescerein modo sostenibile, non l’uno alle spese dell’altro”. Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta, intervenendo a Roma al summit Italia-Africa. “Troppo spesso – continua – le nostre discussioni sono dominate solo da considerazioni a breve termine: è particolarmente vero quando parliamo di migrazioni. E’ naturalmente un tema urgente, che deve essere affrontato in maniera olistica, ma non è certo il solo”. “Le nostre discussioni devono andare oltre l’immediato, e questo deve iniziare da noi”, conclude. “Il rapporto tra i nostri grandi ...

AGI - "Il Piano Mattei può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti operazioni a dono e garanzie". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, aprendo la conferenza Itali ...Italia – Africa: un ponte per una crescita condivisa. In corso al Senato la cerimonia di benvenuto dei Capi delegazione con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Il nuovo ...ROMA. «Un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico, ma neanche caritatevole. Un approccio da pari a pari, per crescere insieme». Giorgia Meloni sceglie i microfoni del Tg1 per ribadire l’id ...