Meteo | sole e nebbia | è il mix dell’anticiclone Zeus A febbraio torna l’inverno?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – 'Giorni della Merla’ dal sapore primaverile. Il periodo che fino a non molti anni fa era considerato il più freddo dell'inverno, e non solo per detto popolare, ma anche statisticamente parlando, quest'anno però non sarà così. Previsioniin Toscana La presenza dell'anticiclone africanodurerà ancora molto tempo, almeno per altri 10-14 giorni. Di fatto questa possente alta pressione 'ruberà’ alla stagione invernale quasi 30 giorni» e «dall'inizio disi inizierà a respirare aria di primavera». Lo afferma ilrologo Antonio Sanò. Arriverà quindi una primavera anticipata? «Forse, ma di certo non durerà. Il mese di, che segna il passaggio tra inverno e primavera, è stato spesso caratterizzato da eventirologici ...