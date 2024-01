Meteo | nebbia in Emilia Romagna e Marche | cosa è | quanto durerà e come si forma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bologna, 29 gennaio 2024 - Da qualche giorno la pianura padana si risveglia - e poi va a letto - immersa in una coltre ovattata di. Erano anni che non si vedeva così fitta: 'che si taglia col coltello', si diceva una volta. Incubo degli automobilisti, per i sognatori è una compagna invernale che evoca paesaggi fiabeschi. Il fenomeno non si verifica sono inma anche nelle: è di ieri la notizia dei voli cancellati e caos all’aeroporto di Ancona.laLe previsioni di domani, 30 gennaio, indicano "Estesi banchi disulle zone di pianura e costa, nel corso delle ore diurne, sereno altrove. In serata ancora cieli coperti, cono foschia tra Bolognese e ...