Meteo Milano e Lombardia | non solo sole Nebbia | inversioni termiche e aria irrespirabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024), tempoggiato,. Sarà questa non piacevole situazione la costanterologica dei prossimi giorni, a causa dell’anticiclone che sta insistendo sull’Europa e in particolare sul nostro Paese. Come spiega 3b, i massimi pressori passano proprio per l'Italia, sbarrando completamente la strada alle perturbazioni atlantiche. E dunque, che tempo dobbiamo aspettarci per questa settimana a cavallo tra gennaio e febbraio?e nebbie al Nord sono particolarmente insistenti e tali rimarranno nei prossimi giorni, provocando anche una forte concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati, prime fra tutte il PM10 che ...