Meteo lunedì | tempo stabile e soleggiato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Dopo aver portato numerosi record di caldo tra Spagna e Francia, il super anticiclone inizia a lanciarsi anche verso l’Europa centro settentrionale. Correnti molto calde per il periodo hanno già raggiunto le Isole Britanniche e iniziano a scaldare anche la Germania e la Scandinavia. Sull’Italia deboli infiltrazioni fredde dai Balcani più attive al Centro-Sud gli impediscono di affermarsi pienamente ma sarà questione di poco. I massimi barici si sposteranno gradualmente anche sul nostro Paese nei primi giorni della prossima settimana ed entro metà settimana raggiungeremo valori di geopotenziale compresi tra 1035 e 1040hPa. Non avremo gli stessi record dell’Europa occidentale, sicuramente non in pianura, ma in quota si potrebbero raggiungere valori davvero ragguardevoli grazie agli zeri ...