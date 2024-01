Meteo | l' anticiclone Zeus regala ancora sole e temperature miti anche nei giorni della Merla

Altro che giorni della Merla . Con la fine di gennaio, da tradizione, in Italia dovrebbero arrivare i tre giorni più freddi dell’anno. Mai come ... (ilfattoquotidiano)

Altro che Giorni della Merla . Con la fine di gennaio, da tradizione, in Italia dovrebbero arrivare i tre Giorni più freddi dell’anno. Mai come ... (ilfattoquotidiano)

L’anticiclone Zeus infatti si rafforzerà ulteriormente e così ...Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: bel tempo. Mercoledì 31. Al nord: nebbie in pianura, sole in montagna. Aumento termico.Ma l’Anticiclone Zeus ci ha portato i Giorni della Merla meno freddi degli ultimi anni. Il tempo fuori stagione resterà in Italia almeno per i prossimi 10 giorni, con una Primavera anticipata che però ...Milano – Nebbia, tempo soleggiato, aria irrespirabile e inversioni termiche. Sarà questa non piacevole situazione la costante meteorologica dei prossimi giorni, a causa dell’anticiclone che sta insist ...