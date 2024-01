Mesola | il momento no continua Cade anche contro il Trebbo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)79 279: Albertazzi, Vespignani (26’ st D. Corroppoli), Zanzani, Mineo (30’ st Varchetta), Marata (32’ st Castagnoli), S. Corroppoli, Fabbri, Innocenti, Puopolo (42’ st Sicari), Scanabissi (36’ st Mauro), Cavarretta. All.: Valtorta.: Catalano, Durante (37’ st Gianella), Lucci, Scarpa, Marandella, Perini, Boscolo, Casette (26’ st Allegrucci), Gherardi, Braghiroli, Mirontsev (1’ st Pittaluga). All.: Salvagno. Arbitro: Sani di Faenza. Reti: 19’ st S. Corroppoli (T), 23’ st Puopolo (T). Note: ammoniti: Vespignani (T), Mineo (T), Scarpa (M), Marandella (M), Perini (M). Ilbatte un rimaneggiatissimoper 2-0 e porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. I ferraresi, sempre zona in play off, sono in fase calante, ...