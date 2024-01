Mercedes CLE Coupé | la prova de Il Fatto it – Lusso | prestazioni e nostalgia – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Oh Signore, perché non mi compri una-Benz? I miei amici hanno tutti una Porsche, devo rimediare…” Immaginate questi versi, nel blues cantato a cappella dalla voce roca e struggente di Janis Joplin, nel brano – ironico e anticonsumista – inciso nel 1970 dall’artista americana. Non si sa se la finta-preghiera abbia avuto successo. Di sicuro il successo lo hanno avuto tutte, o quasi, ledella teutonica Stella. Una lunga teoria di vetture globalmente desiderate, una stirpe di auto iniziata nel 1951 con la W188, considerata la prima, veradella Casa di Stoccarda. La Joplin incise il pezzo, nel 1970 a Los Angeles: era l’epoca delle bellissime “codine” (nome in codice Serie W 111-112), e viene naturale ipotizzare che proprio ad esse la cantante texana pensasse quando, sarcasticamente, chiedeva “aiuto” al ...