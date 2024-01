Mercato Sant’Ambrogio | spostati i banchi in Largo Annigoni | iniziano i lavori di riqualificazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – Giornata importante per ildi. Questa mattina, lunedì 29 gennaio, infatti idegli ambulanti delsono stati. Nel corso della settimana inizieranno idinell’ambito dei 150 anni del, che prevede in primis una nuova copertura. Ialimentari sono stati distribuiti sotto la parte della pensilina non interessata dalla prima fase dei, mentre gli altri sono stati collocati su, a ridosso deldelle Pulci. La prima fase dei, che doterà ildi una copertura esterna nuova di zecca, dovrebbe ...