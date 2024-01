Mercato Milan – Dall’Inghilterra | “Il Nottingham vuole liberarsi di Origi”

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso: a sorpresa spunta il nome di Oosterwolde per la difesa Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non essersi ancora chiuso. Sembra ...Rumorosa indiscrezione di mercato - seppure da confermare - lanciata da Telelombardia: secondo l'emittente, Antonio Conte sarà l'allenatore del Milan dalla prossima ...Stando a quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Chaka Traore potrebbe lasciare il Milan in prestito per i prossimi sei mesi.