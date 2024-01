Mercato LIVE | Lovato preferisce il Torino all'Udinese | Soyuncu è del Fenerbahce

Nehuen Perez pare essere oramai prossimo alla firma con il Napoli. La squadra partenopea è sempre più vicina ad assicurarsi le prestazioni del difensore centrale. Una firma molto importante per la ...Michele Criscitiello, giornalista, ha commentato il mercato di gennaio di Serie A nel suo editoriale per Sportitalia: "Io non so voi ma un mercato cosi noioso e triste, a gennaio, non lo ricordo da te ...Il mercato giunge alle battute finali (giovedì si chiude alle 20), e i tifosi della Fiorentina, come ribadisce La Nazione, fremono dalla voglia di vedere nuovi acquisti. Uno, forse ...