Mercato immobiliare in forte ripresa? Sì ma solo per queste abitazioni

In apertura di questo 2024 si guarda con interesse alle tendenze che caratterizzeranno il Mercato immobiliare nostrano durante l’anno. Come sempre, ... (ildenaro)

Mercato immobiliare - nel 2004 prezzi in crescita (soprattutto quelli degli affitti)

In chiusura di questo 2023, caratterizzato da compravendite in frenata ma da prezzi che si sono mantenuti per lo più stabili quando non in leggera ... (ildenaro)