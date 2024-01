Meloni svela il piano Mattei | 5 | 5 miliardi per l’Africa Faki | “Non consultati” La premier | “Non è una scatola chiusa”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Giorgiasceglie non a caso il vertice Italia-Africa come primo appuntamento internazionale da promuovere nell'anno della presidenza del G7. E di fronte ai rappresentanti di 46 Paesi (inclusi capi di Stato e di governo) e di 25 organismi multilaterali, riuniti in Senato,il: 5,5di euro per creare una partnership "paritaria", "non predatoria", con "mutui benefici". Una strategia appoggiata dall'Ue, con i suoi vertici presenti a Palazzo Madama