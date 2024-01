Meloni sull’Africa segue le orme di Merkel L’elogio della stampa tedesca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Giorgia, presidente del Consiglio, sempre più simile ad Angela, ex cancelliere, incarico che ha ricoperto per 16 anni di fila dal 2005 al 2021. E il parallelismo è proprio sulla visione dell’Africa. “ha avuto il Piano Marshall per l’Africa,ha il Piano Mattei”, inizia così il pezzo del Die Welt, importante quotidiano conservatore tedesco sul vertice Italia-Africa in corso in queste ore. “Il vertice è di grande importanza” per, osserva il giornale. “Ha indicato il nuovo dialogo con i paesi africani un pilastro importantesua politica estera. Al vertice dovrà finalmente far seguire i fatti ai suoi annunci.annuncia questo piano, che prende il nome dal politico e imprenditore Enrico Mattei, che fondò ...