Meloni replica a Moussa Faki | Il Piano Mattei non è definito a monte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Anche da quello che dice il presidente Assoumani mi pare che si comprenda l'idea dell'Italia di condividere un percorso che ha in mente, e non di definirlo ae consegnarlo a qualcuno. Non avrebbe senso, è qualcosa già visto in passato". La presidente del Consiglio Giorgia, durante la conferenza stampa che ha seguito il vertice Italia-Africa che si è svolto oggi a Roma, hato alle osservazioni del presidente della Commissione dell'Unione africanasul, che nel suo intervento inaugurale questa mattina aveva criticato le modalità d'azione del governo italiano: "Non siamo dei mendicanti. L'Africa vuole perorare un cambiamento di paradigma per un nuovo modello di partenariato, sul...