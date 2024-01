Meloni promette | resteranno in Italia le ‘industrie strategiche’ Falso | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia, nel rispondere a una interrogazione dell’On.le Maurizio Casasco di Forza, ha precisato che le “privatizzazioni” proseguiranno in modo avveduto, nel senso che saranno dismessi quei beni che non servono allo “sviluppo economico”, mentre saranno mantenute inle “industrie strategiche”.. Infatti, è proprio il governoche si sta apprestando a mettere sul mercato un altro 13 per cento delle azioni della SPA Postene possedute dal Ministero delle finanze, avvicinandosì pericolosamente alla dismissione del 50 per cento del capitale sociale, e, quindi, al venir meno della relativa maggioranza. Una vera perdita per i “profitti” dello Statono, per i “posti di lavoro” e per la ...