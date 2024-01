Meloni | Italia-Africa un successo Scriviamo una pagina nuova

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - "Sono contenta di aver riscontrato" una ampia partecipazione per scrivere "unanelle nostre relazioni basate su una cooperazione da pari a pari". Così la premier Giorgiaconcludendo con il suo intervento i lavori della conferenza internazionale ', un ponte per crescita comune'. "Considero questa giornata come una ripartenza. Siamo solo all'inizio", osserva la premier, sottolineando "il" dell'iniziativa. Il piano Mattei è "un piano di obiettivi concreti", il metodo di lavoro prevede "un cronoprogramma preciso" per "un modello completamente nuovo". Lo ha detto la premier Giorgiaconcludendo i lavori della conferenza internazionaleal Senato. "Spero che il ...