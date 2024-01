Meloni | «Il vertice Italia-Africa è stato un successo»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Ci siamo confrontati su molti temi, e sono contenta che abbiamo trovato molti punti di contatto. Abbiamo ancora davanti un cammino molto lungo, considero questa giornata una ripartenza, l’inizio di una stagione nuova». Così la premier Giorgiainaugura l’intervento a margine dei lavori del. Un ponte per una crescita comune”. La premier ha dichiarato di aver «riscontrato una concreta volontà da parte di tutti di scrivere una nuova pagina basata su una cooperazione strutturale lontana dall’approccio predatorio che per troppo tempo ha impedito all’di progredire». E ancora: «Il Piano Mattei non è un piano di buone intenzioni, ma di obiettivi concreti e realizzabili che vanno verificati passo dopo passo. C’è bisogno di un cronoprogramma preciso e ben delineato». Ha poi ...

Roma, 29 gen. (askanews) - "L'Africa continuerà a essere strategica per le politiche italiane e sarà centrale nella presidenza italiana del G7".Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...Il vertice ha raggiunto lo scopo prefissato ...Lo ha ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo in occasione della conferenza Italia-Africa al Senato.ho atteso per capire se questa idea che abbiamo in testa sia condivisa e condivisibile dai nostri interlocutori" perchè "si può fare solo insieme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ...