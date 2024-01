Medio Oriente | si teme l’escalation della guerra dopo l’attacco a una base Usa in Giordania

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si aggrava di giorno in giorno la tensione in, dove lache sta distruggendo Gaza, in Palestina, può davvero allargarsi agli Stati confinanti. Il 28 gennaio 3 soldati americani sono morti in un attacco di droni contro unastatunitense in, al confine con la Siria. Non sono ancora chiare le circostanze e l’origine del blitz. L’Iran ha negato di essere coinvolto nelo di aver sostenuto chi lo ha commesso. A puntare il dito contro Teheran è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Questo attacco è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano in Siria e Iraq” ha detto. “Non abbiate dubbi – ha aggiunto – chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo“. Anche il segretario ...