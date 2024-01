Medio Oriente | raid aereo contro base USA | 3 morti | Biden | “I colpevoli verranno puniti”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tre soldati americani sono stati uccisi, e più di 30 i feriti, da unche nella notte si è scagliatounastatunitense, presumibilmente situata in territorio giordano. Il drone, carico di esplosivi, è stato scagliato dalle milizie sciite armate dall’Iran. Sono le prima vittime statunitensi dall’inizio del conflitto in. L'articolo proviene da Il Difforme.

«Il successo dell'incontro di Parigi dipende dal fatto che Israele accetti di porre fine all'aggressione globale alla Striscia di Gaza», ha detto, come riporta Al Jazeera, Sami Abu Zuhri, alto ...La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 115. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al ...Aspettiamo per capire, tuttavia posso azzardare qualche lettura allargando lo spettro». «Da una parte c'è il Medio Oriente che si è incendiato: e non è proprio un dettaglio. Dall'altra parte è ...