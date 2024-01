Medico abusa una minorenne | sui social è caccia all' uomo

A Varese un medico di base di 43 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari per aver abusa to sessualmente di una paziente incinta . Non è la prima ... (ildifforme)

Arresti domiciliari per un Medico di guardia di Milano, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, commesso in danno di giovani donne che si erano ... (247.libero)

“Gli antibiotici sono una risorsa preziosissima e non vanno sprecati. Assumerli quando non è necessario crea resistenze che, moltiplicate per tante ... (bergamonews)

Scandalo a Enna, dove un medico è stato arrestato per aver abusato sessualmente di una minorenne che aveva in cura. Orrore in Sicilia, dove un professionista del settore medico ha sfruttato la sua ...Un medico è finito in manette con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazzina, di meno di 14 anni, che aveva in cura. L’episodio è accaduto a Enna, in Sicilia. L’uomo è stato posto ai domic ...È iniziata così l’inchiesta che ha portato all’arresto di un “professionista del settore medico” di Enna, accusato di abusi sessuali sulla ragazzina. Il professionista è stato tradotto ai domiciliari ...