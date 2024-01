Medicina | sempre più donne ma pochi ruoli apicali | pesano anche violenza e maternità

(Adnkronos) – "Ad oggi in merito all'Ai vedo più vantaggi che difficoltà: utilizzare dati personali, in passato pratica molto difficile perché non ... (forzearmatenews)

In tutta Europa gli agricoltori protestano contro le norme comunitarie. Tutelare i profitti non basta, serve un nuovo patto a difesa dell’ambiente ...Proprio per quanto riguarda il personale sanitario, infatti, non sfugge certo che, mentre la sanità pubblica veneta è sempre a corto di operatori, quella privata non fatica a trovare medici, ...e così si lasciano trascinare da consigli e indicazioni che non sempre trovano riscontro nella comunità medico-scientifica. L'importanza di una dieta bilanciata per uno sviluppo corretto Sempre più ...