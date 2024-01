Medagliere Olimpiadi Invernali giovanili Gangwon 2024 | l’Italia consolida il primo posto!

Si avviano alle battute finali i Winter YOG 2024, i Giochi Olimpici Giovanili Invernali, in corso a Gangwon, in Corea del Sud: dopo i primi 67 titoli assegnati, l'undicesima e terzultima giornata di g ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della giornata di lunedì 29 gennaio delle Ol ...Forza dei numeri della spedizione italiana in Corea del Sud che sta dominando il medagliere e impressionando in tante discipline. “L’Italia brilla luminosamente! Stanno facendo la storia, sono il ...