Mazzarri voleva Theate per riproporre la difesa a 4

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ultimi giorni di mercato. Il Napoli ha già portato a casa diversi calciatori nuovi per rafforzare la squadra di: Mazzocchi, Traoré, Ngonge, Popovic (che arriverà in estate, al momento è al Monza) e Dendoncker. L’ultima pedina di cui si era parlato era Perez. Un’affare da chiudere con l’Udinese che si è complicato negli ultimi giorni, ma il sogno del Napoli eraSecondo Marco Giordano e Calciomercato.it addirittura l’affare sarebbe definitivamente saltato, complice, come aveva scritto Di Marzio, la permanenza di Ostigard: l’ottima prestazione di ieri contro la Lazio avrebbe infatti convinto il Napoli a non cederlo. Marco Giordano scrive Il vero desiderio diera: l’uomo che per caratteristiche poteva far ...

Quando Lobotka è uno dei migliori in campo vuol dire che il possesso l'ha avuto il Napoli. E' uno di quelli che fa giocare bene la squadra, è un grande professionista, si è sempre allenato, non ha mai ...Giornata di riposo per il Napoli all'indomani del pareggio sul campo della Lazio. Walter Mazzarri ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti, come riferisce il club azzurro: "Dopo la gara dell ...