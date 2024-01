Mazzantini parla da ex | «Inter-Juventus sentita più del derby Darà carica!»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dall’analisi, anche di episodi arbitrali, di Fiorentina-, all’immersione nel clima dil’ex nerazzurro Andreasu Radio Sportiva. ENTITÀ – Andrea, da ex portiere nerazzurro, difende l’vento di Yann Sommer in Fiorentina-dal quale nasce il rigore per i viola. Così l’ospite della trasmissione radiofonica: «Ci sono delle dinamiche che solo chi ha giocato può capire. Metterei al VAR ex giocatori perché solo loro riescono a capire la dinamica di unvento. A volte anche per una mano sul petto al VAR danno rigore però bisogna sempre vedere l’entità dell’vento. Come nel caso di questa di Sommer.decisiva? Nel ...

Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana.“Invito i miei concittadini a cogliere l’opportunità di vedere esposto il nostro quadro in un un hub culturale di caratura internazionale qual è la Galleria nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, ...We and our [1374] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...