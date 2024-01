Maxi risarcimento per il lodo gas | Ma non cederemo le farmacie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è chiusa la fase di ricognizione, dopo la batosta caduta sul bilancio del Comune con la condanna aldi 20,4 milioni per ilgas. Nelle casse pubbliche c’è solo la metà dell’importo che dovrà essere versato ad A2A, per una vicenda legata all’acquisto e alla valorizzazione delle reti che affonda le radici addirittura prima degli anni Settanta. Dai conti degli uffici del municipio, a bilancio oggi ci sono circa 5,5 milioni, che arrivano dagli accantonamenti delle amministrazioni precedenti durante gli anni di disputa. "La nostra gestione ha accantonato tutto ciò che si poteva, rispetto anche ai vincoli di bilancio del Comune", assicura il sindaco Giacomo Ghilardi. Con il consuntivo 2023, ad aprile, si disporrà di un fondo complessivo di circa 11 milioni di euro, poco più della metà del ...

Si è chiusa la fase di ricognizione, dopo la batosta caduta sul bilancio del Comune con la condanna al maxi risarcimento di 20,4 milioni per il lodo gas. Nelle casse pubbliche c’è solo la metà ...Dalla denuncia dell’uomo, è partita una maxi inchiesta per caporalato che all’epoca fece ...Così, nei giorni scorsi, l’uomo è stato contattato dalla Stato per il risarcimento fissato in 80.000 euro.Un maxi-risarcimento che sarà coperto solo a metà dall’assicurazione, visto che 500mila euro andranno in carico all’Ulss per la “liquidazione dei sinistri catastrofali”. I fatti risalgono all’inizio ...