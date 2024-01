Mauro vede un’altra partita | «Inter | con la Fiorentina sofferto da provinciale»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Massimo, nel corso della puntata di “Pressing” su Italia Uno, ha commentato la vittoria dell’ai danni dellanel posticipo della domenica. Tanti i temi toccati dall’opinionista.– Il noto opinionista di Mediaset, nel post-gara di, ha commentato la vittoria di Inzaghi al Franchi. Tanti i temi toccati da Massimonegli studi di Pressing. Queste le sue parole: «La vittoria dell’pesa tantissimo per come è venuta. È chiarò che Marotta e Ausilio hanno consegnato a Inzaghi una squadra con gli attributi. Ladi questa sera mi è piaciuta tantissimo, una squadra anche sa soffrire e che ha qualità. Lace l’ha messa tutta, ma c’è stata ...

Le parole di lady Icardi: "Pasquale sta facendo un lavoro buonissimo su di me, sta riuscendo a farmi vedere come una ballerina" (golssip)

non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!". (fcinter1908) Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky. Inevitabile ...Spero che Giuntoli apra gli occhi, non dia ascolto ed Allegri e si decida a portare a Torino un vero centrocampista. E' davvero straziante continuare a vedere titolare Miretti. Ha fatto 60 partite e ..."Sarà una gara impegnativa, hanno giocatori importanti e vengono da un periodo positivo - ammette mister Mauro Antonioli alla vigilia del ...obbiettivo per essere protagonisti". Il Forlì vede il ...