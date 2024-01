Maturità2024 | pubblicate le materie della seconda prova scritta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) : Greco al Classico, Matematica allo scientifico. Ecco tutte le discipline Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Ecco alcune delle discipline scelte per laMaturità 2024. L’Esame prevede una primadi Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà mercoledì 19 giugno 2024 e una, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Poi, l’orale, ovvero il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, ...