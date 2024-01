Maturità | 2a prova | greco e matematica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 13.15 Sarannoal liceo Classico eallo Scientifico le materie del secondo scritto agli esami di2024. Per gli altri indirizzi, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore Economico indirizzo Amministrazione,Finanza,Marketing; Topografia per l'indirizzo Costruzioni,Ambiente,Territorio; Scienze Umane per il liceo delle Scienze Umane. Gli esami dicominceranno il 19 giugno,"nelle stesse modalità stabilite per lo scorso anno", fa sapere il ministro Valditara.