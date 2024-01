Maturità 2024 | materie | prove | commissioni Tutto quello che c’è da sapere sull’esame più temuto dagli studenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Per oltre mezzo milione di ragazzi e ragazze si avvicina l’appuntamento cruciale con l’esame di. Muniti dei più vari dizionari, alle 8:30 del 19 giugnoglidi tutta Italia faranno il loro ingresso ai cancelli di scuola per affrontare la prima prova scritta di Italiano. Comune a tutti gli indirizzi di studio, quest’ultima consiste nello svolgimento di un tema. Sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo di un brano di prosa o una poesia di un autore italiano del periodo dall’Unità d’Italia a oggi; tre tracce di testo argomentativo in ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico o scientifico; e due temi di attualità. Il tempo a disposizione per lo svolgimento è di massimo 6 ore. La seconda prova All’indomani della prima prova, il 20 giugno, ...