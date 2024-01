Maturità 2024 | greco al classico | matematica allo scientifico | le materie per la seconda prova

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024)al. E poi: Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione. Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con ledelladella. «L’esame di Stato si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno», ha spiegato. Ma «quest’anno – ha aggiunto – i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori. Che potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa ...