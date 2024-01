Maturità 2024 | greco al Classico e matematica allo Scientifico | l’elenco delle materie per la seconda prova

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato leche 500mila ragazzi e ragazze dovranno affrontare nelladell’esame di. Per gli studenti del liceo, la materia sarà il. Nel caso del liceo, la. Per il liceo Scienze umane è uscita la materia d’indirizzo Scienze umane. Per coloro che fanno lo stesso liceo, ma con l’opzione economico-sociale ci sarà, invece, Diritto ed Economia politica. Dal ministero dell’Istruzione fanno sapere che «per conoscere le discipline oggetto dellae quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca». L’esame diavrà ...