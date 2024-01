Maturità 2024 | greco al Classico e matematica allo Scientifico | le materie della seconda prova scritta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono state svelate leper le varie scuolerie superiori.al Liceoal Liceo, Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Topografia per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto apposito, che conferma le modalità d’esame stabilite per il 2023. La primasarà invece, come di consueto, comune a tutti gli istituti e consisterà nella redazione di un tema di italiano. Il colloquio ...