Maturità 2024 | ecco le materie affidate ai docenti commissari interni e chi dovrà presentare domanda

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 29 gennaio 2024): prende il via oggi una parte importante della procedura degli Esami di Stato per le classi V delle scuole secondarie di II grado. Il Ministero ha rilasciato l'applicazione per controllare quale disciplina è stata scelta per la seconda prova scritta, ma più in generale è possibile controllare la composizione della commissione: Italiano quest'anno è affidato alo interno oppure no? Qualidovranno essere nominatinei prossimi Consigli di Classe? L'articolo .