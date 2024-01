Maturità 2024 | ecco le discipline per la seconda prova

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Matematica al Liceo Scientifico; Greco al Liceo Classico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Sono alcune dellescelte per lascritta della, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una primascritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno; unascritta, riguardante le ...