Maturità 2024 | alle 13 | 00 si conosceranno le materie della seconda prova

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Anche se siamo solo a gennaio, cominciano a uscire le prime notizie sull’esame di; prima di tutto, lo svolgimento delle prove ricalcherà quello dello scorso anno, dopo i mutamenti imposti dalla pandemia di Covid, come ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E dopo aver saputo che il giorno dell’inizio degli esami è stato fissato per il 19 giugno, quando i maturandi affronteranno la prima, quella scritta di italiano, adesso è la volta delleoggetto, che, come sappiamo, cambiano adei vari indirizzi, le quali verranno rese note13:00. Vi raccomandiamo... ...