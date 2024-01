“Mattarella non è il mio presidente” | il carabiniere chiede scusa e motiva | “Proteggevo una manifestante”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Ildella Repubblica è il mio simbolo. Mi sono ritrovato a dire una frase stupida e non pensata veramente, sono mortificato. Chiedo, la mia priorità era togliere una signora anziana da problemi causati da eventuali cariche ». È quanto ha detto G.M., 54 anni, ilmaresciallo capo che che sabato scorso durante il sit in pro Palestina, rispondendo ad una,...

Nelle immagini, divenute virali sui social, la signora Franca Caffa, in cima al corteo, chiede al militare: “Cosa ha detto il presidente Mattarella”. Di tutta risposta il militare, che nel… ...Mattarella "con tutto il rispetto signora non è il mio presidente": parole dette da un carabiniere a una dei manifestanti pro Palestina scesi in strada a Milano sabato scorso, nonostante i divieti, e ...aveva risposto a un'anziana manifestante dicendole di non sentirsi rappresentato dal Capo dello Stato e di non riconoscere il presidente Mattarella.