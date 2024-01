“Mattarella non è il mio presidente” E indagano sul carabiniere

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un video mette nei guai un. Durante una manifestazione a Milano a sostegno della Palestina, il militare ha interloquito con una manifestante che gli chiedeva quale fosse il pensiero deldella Repubblica, Sergio, sulla questione. La risposta ha destato sorpresa e polemiche, ripresa prontamente dalle numerose telecamere sul posto: “Con tutto il rispetto, signora, non è il mio. Io non l’ho votato, non l’ho scelto, non lo riconosco”. Questo dialogo, prontamente diffuso dai canali social e dai media, ha acceso un focolaio di discussioni intorno al rapporto tra le forze dell’ordine e le istituzioni repubblicane. Trasferito ilLa reazione ufficiale dell’Arma dei Carabinieri non ha tardato ad arrivare. Attraverso una comunicazione ufficiale, è stato ...

E di che Paese è". La replica è stata risoluta:"No! Io non l'ho votato, non lo riconosco, non l'ho scelto io". La frase del presidente Mattarella Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ...commenta Il comando generale dell'Arma ha disposto il trasferimento immediato del carabiniere che sabato, durante il sit - in pro Palestina di Milano , rispondendo a una manifestante, aveva detto di..Secondo le frasi captate nel video in questione, il Cc avrebbe detto in sintesi: Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco. A stretto giro è arrivato il commento del Pd, con una ...