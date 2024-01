Mattarella a Bari | applausi scroscianti | iniziate le celebrazioni del congresso Cln Foto

Scrive Antonio Decaro , sindaco di Bari : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , lunedi 29 gennaio , sarà nella nostra città per celebrare ... (noinotizie)

Bari si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che sarà in città lunedì mattina, il 29 gennaio, in occasione delle ... (quotidianodipuglia)

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Bari : Il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , sarà a Bari lunedì 29 gennaio in ... (noinotizie)

Questa mattina a Bari , il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , sarà al teatro Piccinni per le celebrazioni in occasione dell?ottantesimo ... (quotidianodipuglia)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è arrivato al teatro Piccinni di Bari dove, a breve, cominceranno le celebrazioni per ... (quotidianodipuglia)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al teatro Piccinni di Bari dove, a breve, cominceranno le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario del primo Congresso dei Comitati di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al teatro Piccinni di Bari dove, a breve, cominceranno le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del primo ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Bari in occasione delle celebrazioni dell’80esimo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale, che si svolse il 28 e il ...