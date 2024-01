Marengo ne fa due Manita dell’Urbania | Urbino ko nel derby

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Urbania Calcio 5 LMVCalcio 2 CALCIO: Urbietis, Aluigi (29’ s.t. Sema), Salvi, Dal Compare,(41’ s.t. Franca), Mistura, Giovanelli, Carnesecchi, Nunez (47’ s.t. Diene), Catani (49’ s.t. Sacchi), Nouri (35’ s.t. Cantucci). All. Omiccioli. LMVCALCIO: Petrucci, Barro, Mataloni (20’ s.t. Tagnani), Morani (34’ s.t. Pierpaoli), Giunchetti, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona (41’ s.t. Tamagnini), Galante, Sartori, Montesi. All. Ceccarini. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: Nouri 15’,22’ e 76’, Carnesecchi 28’, Galante 31’, Dalla Bona 35’, Nunez 60’. Note: ammoniti Montesi, Cantucci. Al Comunale di Urbania va in scena la quarta sfida stagionale tra i biancorossi e l’. Davanti ad un pubblico delle grandissime occasioni i padroni di casa fanno proprio il ...

ECCELLENZA - Finisce 5-2 per i padroni di casa: vendetta dal playout e crisi nera per i gialloblù L’Urbania si regala l’apoteosi nel derby completando la vendetta per la sconfitta nel playout di due s ...In occasione dell'avvio della produzione abbiamo incontrato Luca Marengo, Head of Product Stellantis Pro One ...100% connessa e dei nuovi sistemi di aiuto alla guida che portano a livello due di ...Il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Maren­go, eletto alla fine dello scorso anno dal Consiglio direttivo dell’associazione da­toriale che rappresenta le piccole e medie industrie della provincia c ...