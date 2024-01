Marcolin | «Inter | segnale di potenza! Vi spiego cosa farà la Juventus»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ha vinto sul campo della Fiorentina riconquistando la testa della classifica.si concentra sull’importanza di Lautaro Martinez per questa squadra e prova a indovinare che tipo di partita sarà quella con la: di seguito il suovento a DAZN SOLIDI – L’torna da Firenze con 3 punti sudati e pesantissimi. Secondo Dario, la squadra di Simone Inzaghi manda un messaggio importante: «Un senso di potenza perché andare a Firenze a vincere non è facile, però l’è solida. Chi ha giocato ha fatto la sua parte e soprattutto ha un attacco che diventa sempre più Lautaro Martinez dipendente. Occasioni ce ne sono ma è sempre Lautaro che segna. Spinta su Parisi? Non è fallo perché se marchi Lautaro sai che è forte fisicamente quindi Parisi ...

Marcolin apprezza la crescita e la maturità dell’Inter, che dimostra anche contro il Frosinone di non voler arrestare la corsa in classifica. Di ... (inter-news)

Dopo un altro successo in un campo Difficile come quello della Lazio per l’Inter fioccano complimenti. A farli questa volta è Dario Marcolin , ospite ... (inter-news)

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "Il contatto con Bastoni Dal campo il contatto sicuramente c'è stato, ma non sono ...Dario Marcolin, dalle frequenze di Dazn, ha commentato il messaggio dell'Inter al campionato "Un senso di potenza da parte dell'Inter. Andare a Firenze a vincere non è facile, ha fatto tanta fatica ...Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con l'Inter, match decisivo per la sfida Scudetto tra le due squadre. Ecco le ...