Mar Rosso | le tre regioni italiane travolte | chi rischia con il blocco del Canale di Suez

(Di lunedì 29 gennaio 2024)potrebbe fare da detonatore all'ennesima crisi economica globale. Impossibile tralasciare i costi in vite umane, ovvio. Ma il conflittodi ribaltarsi sulle nostre tavole, nelle nostre imprese, sui conti correnti degli italiani che pensavano di averla scampata dopo la batosta Covid, l'Ucraina, la crisi nelle forniture di gas, l'inflazione galoppante. Calcolati (per difetto) i danni che gli attacchi dei guerriglieri Huthi hanno provocate alle rotte commerciali solo al mercato europeo ngli ultimi mesi, si comincia a ragionare nell'ordine di qualche miliardo. Se la situazione non dovesse tranquillizzarsi le proiezioni dell'Ufficio studi Confartigianato ipotizzato danni all'interscambio EstOvest per 36 miliardi. A tutto questo c'è da aggiungere la difficoltà negli approvvigionamenti energetici (il Qatar la settimana scorsa ha sospeso le ...

La premier al Tg1: "Dal canale di Suez passa il 15 per cento del commercio mondiale" "Rischiano di esserci conseguenze se noi non difendiamo la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Rischiano di esserci conseguenze se noi non difendiamo la libertà di navigazione. Dal canale di Suez passa il 15 per cento del ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “Rischiano di esserci conseguenze se noi non difendiamo la libertà di navigazione. Dal canale di Suez passa il 15 per cento del ... ()

Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un razzo contro la nave da guerra statunitense Lewis B. Puller mentre navigava nel Golfo di Aden domenica: lo ha dichiarato oggi il ...La Polizia Locale di Monfalcone ha elevato sanzioni per oltre cinquemila euro a un camionista ucraino per mancanza di autorizzazione comunitaria e scheda tachigrafica irregolare."Lo scenario globale è cambiato". Per il ministro della Difesa Crosetto 'il ruolo delle forze armate italiane deve cambiare". Per l'esponente di governo "nel Mar Rosso è in corso una guerra ibrida'. " ...